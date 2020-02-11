ЖКХ и управляющие компании из Башкирии будут штрафовать за неверные начисления

Posted 11 февраля 2020, 11:52
Published 11 февраля 2020, 11:52
Modified 17 октября 2022, 20:16
Updated 17 октября 2022, 20:16
Председатель башкирского парламента Константин Толкачев пояснил, что в последнее время участились жалобы на рост стоимости коммунальных услуг. Особенно много обращений, по его словам, было в начале этого года и в конце прошлого в связи с начислением платы за отопление.
«Люди не понимают, почему внезапно многократно вырастают суммы в квитанциях. Ответственность для поставщиков энергоносителей за нарушения при начислении платы в настоящий момент отсутствует. Принятие законопроекта будет способствовать порядку в обозначенной сфере, прозрачности платежейз, – считает он.
После принятия законопроекта сумма штрафа за нарушения для должностных лиц составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – от 150 тысяч до 250 тысяч рублей.
Документ сейчас направлен в Совет Федерации.
Медиакорсеть информировала, что также для прозрачности в министерстве ЖКХ Башкирии предлагают создать специальную информационную систему, куда будет иметь доступ любой желающий. С таким предложением перед депутатами Госсобрания-Курултая Башкирии выступил заместитель министра ЖКХ республики Марат Шангареев.