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Posted 11 февраля 2020, 07:51

Published 11 февраля 2020, 07:51

Modified 17 октября 2022, 20:16

Updated 17 октября 2022, 20:16

В Башкирии раскрыто жестокое убийство 18-летней давности

В Башкирии раскрыто жестокое убийство 18-летней давности

11 февраля 2020, 07:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Тело погибшего обнаружили в 2002 году с множественными ранениями, убийцу искали почти два десятка лет.

В следственном комитете сообщили, что в Башкирии найден подозреваемый в убийстве, которое было совершено весной 2002 года. Погибший был сторожем, его тело обнаружили в помещении строительной производственной организации в Уфе, пропало также 30 тысяч рублей.

Следователи сообщили, что тогда злоумышленника им установить не удалось, но позже в 2019 и 2020 году были проанализированы аналогичные преступления и удалось установить причастность к убийству двоих мужчин, которые в 2003 были осуждены за разбойное нападение, один из них и признался в убийстве.

В ведомстве считают, что фигуранты уголовного дела проникли на предприятие, чтобы похитить деньги, но наткнулись на сторожа. Один из них нанес ножевые ранения в шею, после чего злоумышленники похитили деньги и скрылись.

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#Алия Фатхиева#Происшествия#Новости#Убийство#Убийство по неосторожности#Массовое убийство
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