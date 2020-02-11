В Башкирии раскрыто жестокое убийство 18-летней давности

Следователи сообщили, что тогда злоумышленника им установить не удалось, но позже в 2019 и 2020 году были проанализированы аналогичные преступления и удалось установить причастность к убийству двоих мужчин, которые в 2003 были осуждены за разбойное нападение, один из них и признался в убийстве.