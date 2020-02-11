В Башкирии по итогам 2019 года снизилась инфляция

В пресс-службе регионального отделения Росстата отметили, что индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 102,3%, против 5% в 2018 году, на непродовольственную группу — 102,8% в 2019 и 3,9% в 2018, на услуги — 103,8% и 3,8% в 2018 году.