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Posted 11 февраля 2020, 10:31

Published 11 февраля 2020, 10:31

Modified 17 октября 2022, 20:16

Updated 17 октября 2022, 20:16

В Башкирии по итогам 2019 года снизилась инфляция

В Башкирии по итогам 2019 года снизилась инфляция

11 февраля 2020, 10:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Башкортостанстат опубликовал основные изменения в ценах по Башкирии.

В Башкирии в 2019 году инфляция сложилась на уровне 2,9%. В 2018 году, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на Башстат, инфляция была выше на 2,3%.

В пресс-службе регионального отделения Росстата отметили, что индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 102,3%, против 5% в 2018 году, на непродовольственную группу — 102,8% в 2019 и 3,9% в 2018, на услуги — 103,8% и 3,8% в 2018 году.

Больше всего, в 1,6 раза, подорожала гречка, подросли также в стоимости бобовые, рыба, хлеб и молочная продукция. Упала стоимость, почти на 10%, сахара и некоторые виды овощей.

Среди непродовольственных товаров выросли цена на бензин (3,3% против 9,1% в 2018 году) и дизельное топливо (1,6% против 13,5%), но дешевле на 10% стало газовое топливо. На 10,8% подорожал табак.

Повысились на 4,8% тарифы на ЖКХ, выросли на 7% авиабилеты, на 2,6% железнодорожные билеты, на 4% – автобусные билеты.

В России инфляция сложилась на уровне 3% (в 2018 году — 4,3%).

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#Алия Фатхиева#Экономика#Новости#Инфляция
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