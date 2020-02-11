В Башкирии эпидемия гриппа и ОРВИ распространилась еще больше

В ведомстве отметили, что в этот период заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 33,1% по сравнению с прошлым периодов. В настоящий момент она выше порога на 60,3%. В сообщении отмечается, что превышение замечено среди всех возрастных групп за исключением детей от 0 до 2 лет.