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Posted 11 февраля 2020, 05:52

Published 11 февраля 2020, 05:52

Modified 17 октября 2022, 20:16

Updated 17 октября 2022, 20:16

В Башкирии эпидемия гриппа и ОРВИ распространилась еще больше

В Башкирии эпидемия гриппа и ОРВИ распространилась еще больше

11 февраля 2020, 05:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Роспотребнадзоре предоставили свежие данные о заболеваемости в период с 3 по 9 февраля.

В ведомстве отметили, что в этот период заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 33,1% по сравнению с прошлым периодов. В настоящий момент она выше порога на 60,3%. В сообщении отмечается, что превышение замечено среди всех возрастных групп за исключением детей от 0 до 2 лет.

По данным Роспотребнадзора, среди детей от 3 до 6 лет превышение на 18,8%, от 7 до 14 лет – на 64,9%, среди взрослых – на 36,7%.

В столице Башкирии заболели зарегистрировано 11 157 случаев заболеваний ОРВИ, в том числе у детей – 6090 случаев. Заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения Уфы на 94,6% выше эпидемического порога и выросла на 46%. Превышение эпидемического порога заболеваемости наблюдается среди взрослого населения г. Уфы на 66,2%, детей 7- 14 лет – на 56%.

Медиакорсеть ранее передавала, что во всех школах Уфы и Нефтекамска принято решение приостановить учебный процесс с 10 февраля на 7 дней. Всего в регионе полностью закрыты 167 школ и 10 детских садов.

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#Общество#Новости#Грипп
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