В ГИБДД по Уфе обратились к местным жителям из-за тяжелых погодных условий

Posted 10 февраля 2020, 05:34
Published 10 февраля 2020, 05:34
Modified 17 октября 2022, 20:15
Updated 17 октября 2022, 20:15
В ГИБДД по Уфе опубликовали предупреждение об ухудшении погодных условий. В связи с прогнозом жителей попросили быть благоразумными, внимательными и бдительными на дорогах.
Инспектора ГИБДД также попросили беречь друг друга, ценить свою жизнь и жизнь окружающих людей, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Медиакорсеть ранее передавала, что синоптики предупреждают жителей республики о тридцатиградусных морозах. Также прогнозируются сильные снегопады и гололед.