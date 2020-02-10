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Posted 10 февраля 2020, 05:34

Published 10 февраля 2020, 05:34

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

В ГИБДД по Уфе обратились к местным жителям из-за тяжелых погодных условий

В ГИБДД по Уфе обратились к местным жителям из-за тяжелых погодных условий

10 февраля 2020, 05:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Напомним, что по прогнозу в столицу Башкирии придет сильная непогода.

В ГИБДД по Уфе опубликовали предупреждение об ухудшении погодных условий. В связи с прогнозом жителей попросили быть благоразумными, внимательными и бдительными на дорогах.

Инспектора ГИБДД также попросили беречь друг друга, ценить свою жизнь и жизнь окружающих людей, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Медиакорсеть ранее передавала, что синоптики предупреждают жителей республики о тридцатиградусных морозах. Также прогнозируются сильные снегопады и гололед.

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