В Уфе появится еще один музей современного искусства

Новый музей появится в зеленой зоне, неподалеку от Дома-музея Александра Тюлькина. По проекту он будет находится на Волновой улице.
По информации «Башинформа», в состав жюри для архитектурного конкурса войдет продюссер арт-обхектов Марат Ахметшин, обладатель Притцкеровской премии 2019 года Арата Исодзаки, профессор Нью-Йоркского университета Борис Гройс (Карлсруэ), главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, урбанист, социолог, глава проектной группы Союза творческих территорий, в составе консорциума ставший победителем международного конкурса на концепцию парка «Зарядье» Петр Кудрявцев.
Также в состав жюри планируют пригласить художников, которые живут и работают в Уфе. Подвести итоги конкурса планируют в конце августа этого года. Строительство музея оценивается примерно в 1 млрд рублей. Его планируют закончить к концу 2025 года.