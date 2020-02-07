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В Уфе после обысков в компании «Башмилк» возбуждено уголовное дело

7 февраля 2020, 03:45
Фото: pixabay.com
Компании «Башмилк» после невыплаты зарплаты работникам грозит банкротство.

Как сообщается на сайте следственного комитета республики, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ – невыплата заработной платы.

Следствию уже удалось установить, что руководство предприятия с мая по декабрь 2019 года не выплачивает зарплату 75 работникам. Общая сумма невыплаты по зарплате составила 7,5 млн рублей.

Следователями в ходе обыска изъяты документы финансовой, хозяйственной отчетности, они также допросили руководителей компании, ее работников. В настоящее время назначена экономическая судэкспертиза, целью которой является выяснить, сколько на самом деле составила невыплата зарплаты.

До этого, как сообщают в ведомстве, уголовные дела по невыплаты зарплаты были возбуждены в отношении руководителей «Чекмагушевскего молочного завода», «Дюртюлинского комбината молочных продуктов» и т.д.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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