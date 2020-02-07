В Уфе после обысков в компании «Башмилк» возбуждено уголовное дело

Следователями в ходе обыска изъяты документы финансовой, хозяйственной отчетности, они также допросили руководителей компании, ее работников. В настоящее время назначена экономическая судэкспертиза, целью которой является выяснить, сколько на самом деле составила невыплата зарплаты.