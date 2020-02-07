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В Башкирии назвали вакансии, где можно заработать более 75 тысяч рублей

7 февраля 2020, 10:43
Фото: Медиахолдинг1Mi
Данные по зарплатам предоставил минтруд Башкирии за 2019 год.

Согласно отчету ведомства, выше всего в 2019 году зарплаты в строительной отрасли. Больше только обещают в компании «Геострой» на позиции машиниста буровой установки и геолога – в районе 75 тысяч рублей. Данные проанализировали журналисты РБК-Уфа.

Ту же сумму готовы платить дефектоскописту ренгено-, гаммаграфирования в «АК ВНЗМ» и крепильщику на НАО «БШПУ». От 95 до 100 тысяч рублей предлагают машинистам погрузочной машины «БШПУ».

По средним значениям самые выгодные предложения поступают от сибайских предприятий – около 44 тысяч рублей в месяц. После следуют Кушнаренковский и Нуримановский районы с предложениями до 35 тысяч рублей.

Более востребованными оказались водители, преподаватели, охранники, дворники и грузчики.

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