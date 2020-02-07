В Башкирии назвали вакансии, где можно заработать более 75 тысяч рублей

Согласно отчету ведомства, выше всего в 2019 году зарплаты в строительной отрасли. Больше только обещают в компании «Геострой» на позиции машиниста буровой установки и геолога – в районе 75 тысяч рублей. Данные проанализировали журналисты РБК-Уфа.
Ту же сумму готовы платить дефектоскописту ренгено-, гаммаграфирования в «АК ВНЗМ» и крепильщику на НАО «БШПУ». От 95 до 100 тысяч рублей предлагают машинистам погрузочной машины «БШПУ».
По средним значениям самые выгодные предложения поступают от сибайских предприятий – около 44 тысяч рублей в месяц. После следуют Кушнаренковский и Нуримановский районы с предложениями до 35 тысяч рублей.
Более востребованными оказались водители, преподаватели, охранники, дворники и грузчики.