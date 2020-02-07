СМИ узнали об источнике доходов Мишустина

UFG — Объединенная финансовая группа — крупнейшая в мире независимая инвесткомпания с активами в размере 2 миллиардов долларов. Ни одна из таких компаний не обязана раскрывать данные о доходах своих клиентов, сообщает rbc.ru.
После основания UFG её контролирующими партнерами являлись бывший глава Минфина и заместитель председателя российского правительства Борис Федоров, а также Флориан Феннер и Чарльз Райан. Мишустин стал партнером в 2008 году.
По воспоминаниям Полины Герасименко, Федоров сразу оценил аналитический ум Мишустина и его умение налаживать контакты с людьми. Кроме этого, деловая репутация нового сотрудника была безупречной.
Мишустин стал собственником созданных на тот момент фондов с долей 25%. При образовании новых фондов он выступал соучредителем с такой же долей.
Его обязанностями было расширение международного присутствия UFG, а также технологическое и венчурное инвестирование. Еще Мишустин курировал сельскохозяйственные и инфраструктурные проекты.
В 2008 году нынешний председатель правительства учредил семейный траст, в котором он и его семья являлись бенефициарами.
Компания вознаградила его как одного из ключевых руководителей 79 миллионами рублей в 2009 году. Именно такая сумма фигурировала в ежегодной налоговой декларации.
Однако в 2010 году Мишустин принял решение о возвращении на госслужбу. Поэтому он передал всю долю траста супруге, взяв на себя обязательство продать эти активы. Однако экономический кризис повлиял на этот процесс, и бывшие партнеры по UFG заключили с Мишустиной соглашение о постепенном выкупе долей по мере поиска покупателей.
В период с 2010 по 2015 год бенефициары от траста UFG получили 33,55 миллиона долларов. Затем покупатели на оставшиеся доли долгое время не находились. Лишь в 2019 году сделку удалось закрыть.
Герасименко рассказала, что все полученные от траста доходы были задекларированы семьей Мишустина. Одним из ключевых требований инвесткомпании является полная прозрачность в этом отношении. Поэтому все партнеры предоставляют подтверждение декларирования своих доходов, добавила она.
UFG — компания, которая создает хорошую добавленную стоимость и новые рабочие места. Так, с 2013 по 2017 год количество сотрудников организации увеличилось с 14,3 до 28,2 тысячи человек по всей стране. UFG перечислила в бюджет страны свыше 44 миллионов рублей налогов, а также инвестировала более 53 миллиардов рублей капитальных затрат.
В компании Мишустина помнят как технически грамотного и структурированного управленца с высокими требованиями к самому себе и коллегам.
Отмечается, что нынешний глава правительства пришел работать в UFG после ухода с госслужбы, а вернувшись к государственным делам, покинул компанию.