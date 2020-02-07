СМИ узнали об источнике доходов Мишустина

Однако в 2010 году Мишустин принял решение о возвращении на госслужбу. Поэтому он передал всю долю траста супруге, взяв на себя обязательство продать эти активы. Однако экономический кризис повлиял на этот процесс, и бывшие партнеры по UFG заключили с Мишустиной соглашение о постепенном выкупе долей по мере поиска покупателей.