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Мужчина из Уфы четыре года насиловал свою дочь

7 февраля 2020, 07:10
Фото: Медиахолдинг1Mi
Когда все началось, девочке было 10 лет.

В Уфе мама 14-летней девочки обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что ее муж растлил собственную дочь.

Собственный источник «КП-Уфа» сообщил, что происшествие вскрылось 5 февраля. Женщина рассказала, что ее 55-летний супруг совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери в период с 2016 по 2020 год. Когда все началось, ребенку едва исполнилось 10 лет.

В настоящий момент подозреваемого задержали. Мужчина формально числится безработным, а подавшая заявление женщина трудится воспитателем в детском саду.

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