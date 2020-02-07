Мужчина из Уфы четыре года насиловал свою дочь

В Уфе мама 14-летней девочки обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что ее муж растлил собственную дочь.
Собственный источник «КП-Уфа» сообщил, что происшествие вскрылось 5 февраля. Женщина рассказала, что ее 55-летний супруг совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери в период с 2016 по 2020 год. Когда все началось, ребенку едва исполнилось 10 лет.
В настоящий момент подозреваемого задержали. Мужчина формально числится безработным, а подавшая заявление женщина трудится воспитателем в детском саду.