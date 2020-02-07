Мужчина из Уфы четыре года насиловал свою дочь

Собственный источник «КП-Уфа» сообщил, что происшествие вскрылось 5 февраля. Женщина рассказала, что ее 55-летний супруг совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери в период с 2016 по 2020 год. Когда все началось, ребенку едва исполнилось 10 лет.