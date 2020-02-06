Власти Башкирии планируют выпустить 5 млрд рублей облигаций

Министр финансов Лира Игтисамова отметила, что в федеральном центре ограничили размер «рыночного объема госдолга», теперь он должен зависеть от объема доходов казны. В 2020 году, по ее словам, госдолг не должен превышать 7%, в 2021 8% и% в 2022 году.