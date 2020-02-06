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Власти Башкирии планируют выпустить 5 млрд рублей облигаций

6 февраля 2020, 06:49
Фото: Медиахолдинг1Mi
В республике также отметили дефицит бюджета.

Выпуск облигаций на сумму 5 млн рублей запланирован, чтобы покрыть дефицит региональной казны. Кроме того, планируется занять в банках до 2 млрд рублей.

Министр финансов Лира Игтисамова отметила, что в федеральном центре ограничили размер «рыночного объема госдолга», теперь он должен зависеть от объема доходов казны. В 2020 году, по ее словам, госдолг не должен превышать 7%, в 2021 8% и% в 2022 году.

В 2021 году планируется выпустить облигаций на 6,4 млрд рублей, дефицит бюджета в республике в этом году прогнозируется в размере 22 млрд рублей.

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