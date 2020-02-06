В Уфе 19-летний лихач заработал себе 11 штрафов, удирая от сотрудников ГИБДД

19-летний Даниил З. заработал себе такими гонками 11 штрафов на сумму 25 тысяч рублей и административный арест. Юноша находился в ту ночь за рулем без прав, да к тому же не на своей машине.
За красной «Маздой», по данным ГТРК-Башкортостан, гонялись три экипажа ДПС, во время погони он недонократно нарушал правила и создавал аварийные ситуации.
Поймали Даниила только после того, как он сам бросил авто в гаражном кооперативе и попытался убежать на своих двоих. Позже юноша объяснил сотрудникам ГИБДД, что просто испугался.