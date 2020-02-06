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В Башкирии два маслозавода будут экспортировать продукцию в Китай

6 февраля 2020, 10:20
Фото: Медиахолдинг1Mi
В минсельхозе Башкирии сообщили, что главное таможенное управление Китая аттестовало маслоэкстракционные заводы – «Элеватор» и «Чишминский МЭЗ».

Предприятиям дали разрешение на экспорт подсолнечное масло, жмых и шрот. Всего в России аттестовали 37 таких предприятий.

Китайские таможенники приезжали с инспекцией в Башкирию 25-26 октября 2019 года, передали в минсельхозе.

В структуре экспорта, отметили в ведомстве, масложировая продукция составила 44,4%, прочая продукция АПК – 22,4%, продукция пищевой и переребатывающей промышленности – 17,2%, зерновые – 13,4%.

Всего из республики объем экспорта в 2019 году составил 300 тысяч тонн на 103,9 млн долларов, что на 27,6 млн долларов выше, чем в прошлом году.

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#Новости#Алия Фатхиева#Общество
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