В Башкирии два маслозавода будут экспортировать продукцию в Китай

Предприятиям дали разрешение на экспорт подсолнечное масло, жмых и шрот. Всего в России аттестовали 37 таких предприятий.
Китайские таможенники приезжали с инспекцией в Башкирию 25-26 октября 2019 года, передали в минсельхозе.
В структуре экспорта, отметили в ведомстве, масложировая продукция составила 44,4%, прочая продукция АПК – 22,4%, продукция пищевой и переребатывающей промышленности – 17,2%, зерновые – 13,4%.
Всего из республики объем экспорта в 2019 году составил 300 тысяч тонн на 103,9 млн долларов, что на 27,6 млн долларов выше, чем в прошлом году.