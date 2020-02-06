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Ученые нашли схожесть в речи пингвина и человека

6 февраля 2020, 09:38
Фото: publicdomainpictures.net
Ученые из Италии обнаружили, что речевые модели человека и африканского пингвина похожи. Это открытие стало первым случаем, когда совпадения с людьми касаются не относящихся к ряду приматов животных.

Отмечается, что изучались так называемые «песни восторга». Их поют пингвины, находящиеся в поиске пары во время брачного периода, сообщает газета «Известия».

Ученые прослушали 590 образцов голосов этих птиц. В каждой записи они обнаружили три звуковых сочетания, из которых образовывались более длинные, подобно слогам и словам в человеческой речи.

По мнению исследователей, пингвины копируют особенности построения предложений, характерные для людей. Так, чаще используются короткие слова, чем длинные. Кроме этого, в более длинных предложениях содержатся более короткие звуки.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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