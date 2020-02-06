Ученые нашли схожесть в речи пингвина и человека

Отмечается, что изучались так называемые «песни восторга». Их поют пингвины, находящиеся в поиске пары во время брачного периода, сообщает газета «Известия».
Ученые прослушали 590 образцов голосов этих птиц. В каждой записи они обнаружили три звуковых сочетания, из которых образовывались более длинные, подобно слогам и словам в человеческой речи.
По мнению исследователей, пингвины копируют особенности построения предложений, характерные для людей. Так, чаще используются короткие слова, чем длинные. Кроме этого, в более длинных предложениях содержатся более короткие звуки.