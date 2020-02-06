Синоптики рассказали, что в конце недели Башкирию захватит циклон

В Башкирском гидрометцентре сообщили, что в конце недели погода в регионе значительно изменится. Сообщается о том, что причиной станут теплые воздушные массы с черноморского побережья.
В частности, 7 февраля в южной части региона будет мокрый снег, метель, налипание мокрого снега. снежные заносы, накаты, гололедица, повышение температуры воздуха до 0,-5°. В северной половине будет напротив благоприятная погода с небольшим снегом при температуре -6,-11°.
* февраля циклон захватит уже большую часть республики. Ожидается снег, снежные заносы, температура воздуха начнет понижаться повсеместно.
9 февраля в итоге будет сильный мороз с температурами воздуха -17,-22°, при прояснениях до -27°, днем -9,-14°. В отдельных районах возможен слабый снег.