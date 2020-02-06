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Синоптики рассказали, что в конце недели Башкирию захватит циклон

6 февраля 2020, 16:30
Фото: Медиахолдинг1Mi
К концу недели, по данным метеорологов, в регионе ожидается резкое ухудшение погоды.

В Башкирском гидрометцентре сообщили, что в конце недели погода в регионе значительно изменится. Сообщается о том, что причиной станут теплые воздушные массы с черноморского побережья.

В частности, 7 февраля в южной части региона будет мокрый снег, метель, налипание мокрого снега. снежные заносы, накаты, гололедица, повышение температуры воздуха до 0,-5°. В северной половине будет напротив благоприятная погода с небольшим снегом при температуре -6,-11°.

* февраля циклон захватит уже большую часть республики. Ожидается снег, снежные заносы, температура воздуха начнет понижаться повсеместно.

9 февраля в итоге будет сильный мороз с температурами воздуха -17,-22°, при прояснениях до -27°, днем -9,-14°. В отдельных районах возможен слабый снег.

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