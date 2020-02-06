Премьер Мишустин раскритиковал поправки в КоАП

Министерство предлагало усилить ответственность автомобилистов и значительно увеличить штрафы за превышение скорости. Критику подобные поправки вызвали и у «Единой России». Сам Мишустин считает, что новый КоАП станет бременем для граждан, сообщает телеграм-канал «Мейстер».