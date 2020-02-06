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Премьер Мишустин раскритиковал поправки в КоАП

6 февраля 2020, 10:47
Фото: Kremlin.ru
Глава российского кабмина Михаил Мишустин раскритиковал предложенные Минюстом поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Министерство предлагало усилить ответственность автомобилистов и значительно увеличить штрафы за превышение скорости. Критику подобные поправки вызвали и у «Единой России». Сам Мишустин считает, что новый КоАП станет бременем для граждан, сообщает телеграм-канал «Мейстер».

Поправки в Кодекс начал готовить еще прежний состав кабинета министров. Сейчас Минюст возглавляет Константин Чуйченко, его называют человеком Медведева. Мишустин решил заблокировать спорную инициативу предшественников. Сделать это премьер решил публично, очевидно, чтобы усилить доверие россиян, полагают авторы канала.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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