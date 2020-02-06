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«Она очень расстроилась»: жителей Башкирии возмутили подарки от властей бабушке

6 февраля 2020, 08:30
Фото: Инстаграмм
Ветеран труда получила от администрации района на юбилей скромный подарок.

В Башкирии родственники ветерана труда рассказали, что их бабушка получила от чиновников на 60-летний юбилей пачку чая, конфеты и открытку.

Близких возмутило такое отношение к старушке. Ее семья в социальных сетях выразилась, что им обидно за ветеранов ВОВ и тыла.

«Разве ветеран труда, имеющий орден, заслуживает такой подарок? Она очень расстроилась», – посетовали близкие бабушки.

Интернет-пользователи поддержали автора сообщения, посоветовав муниципалитету дарить мультиварки, путевки в санаторий. Некоторые комментаторы даже отметили, что на подарки пенсионерам были выделены большие деньги. Свои сообщения они сопровождали словам «ужас», «позор».

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#Новости#Ветеран#Соцсети#Ветераны ВОВ#Алия Фатхиева#Общество
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