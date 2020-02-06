«Она очень расстроилась»: жителей Башкирии возмутили подарки от властей бабушке

В Башкирии родственники ветерана труда рассказали, что их бабушка получила от чиновников на 60-летний юбилей пачку чая, конфеты и открытку.
Близких возмутило такое отношение к старушке. Ее семья в социальных сетях выразилась, что им обидно за ветеранов ВОВ и тыла.
«Разве ветеран труда, имеющий орден, заслуживает такой подарок? Она очень расстроилась», – посетовали близкие бабушки.
Интернет-пользователи поддержали автора сообщения, посоветовав муниципалитету дарить мультиварки, путевки в санаторий. Некоторые комментаторы даже отметили, что на подарки пенсионерам были выделены большие деньги. Свои сообщения они сопровождали словам «ужас», «позор».