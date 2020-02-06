Китай снизил пошлины на товары из США в два раза

На сайте Минфина Китая отмечается, что причиной такого решения стало содействие стабилизации торгово-экономических отношений с Соединенными Штатами.
Ставка на товары, пошлина на которые была повышена до 5% в сентябре 2019 года, снизится до 2,5%, а на товары, пошлина на которые возросла до 10%, уменьшится до 5%. Изменения начнут действовать с 14 февраля.
По мнению властей Китая, эти нововведения укрепят доверие рынка и будут содействовать не только развитию торгово-экономических отношений двух государств, но и росту глобальной экономики.