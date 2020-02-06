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Китай снизил пошлины на товары из США в два раза

6 февраля 2020, 09:46
Фото: pixabay.com
Власти Китая приняли решения снизить в два раза ставку пошлин на некоторые товары, импортируемые из США. Их общая сумма составила 75 миллиардов долларов.

Информация об этом появилась 6 февраля, сообщает газета «Известия».

На сайте Минфина Китая отмечается, что причиной такого решения стало содействие стабилизации торгово-экономических отношений с Соединенными Штатами.

Ставка на товары, пошлина на которые была повышена до 5% в сентябре 2019 года, снизится до 2,5%, а на товары, пошлина на которые возросла до 10%, уменьшится до 5%. Изменения начнут действовать с 14 февраля.

По мнению властей Китая, эти нововведения укрепят доверие рынка и будут содействовать не только развитию торгово-экономических отношений двух государств, но и росту глобальной экономики.

#Новости#Ольга Земскова#В мире
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