Американский парламент оправдал Трампа по делу об импичменте

5 февраля сенат США решил, что обвинения в адрес 45 президента Дональда Трампа, связанные с его отношениями с Украиной, беспочвенны.
В сентябре прошлого года спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила об инициации процедуры импичмента Трампа. Одним из поводов к нему стало то, что Дональд Трамп якобы пытался оказать давление на нынешнего украинского президента Зеленского. Американское издание The Washington Post написало, что Трамп требовал от Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына экс-вице-президента США Байдена. В свое время Хантер Байден был одним из членов совета директоров украинской компании Burisma Group, занимающейся газом.
Белому дому пришлось обнародовать стенограмму телефонных переговоров между Трампом и Зеленским. В беседе действительно были слова о сыне Джона Байдена. Трамп попросил Зеленского заняться делом Хантера Байдена. В свою очередь Зеленский обещал, что новый генеральный прокурор Украины Рябошапко рассмотрит данное дело. Также украинский президент попросил у Трампа больше данных по этому делу.
В декабре 2019 года демократы опубликовали итоговый доклад по импичменту. Трампа обвиняли в том, что он воспользовался служебным положением, чтобы «подстрекать» иностранные государства к вмешательству в выборы президента в США 2020 года. В документе утверждалось, что Трамп затеял все это, чтобы добиться своего переизбрания. Представители Белого дома назвали этот доклад «бредом подвального блогера», – сообщает rns.online.