Американский парламент оправдал Трампа по делу об импичменте

В декабре 2019 года демократы опубликовали итоговый доклад по импичменту. Трампа обвиняли в том, что он воспользовался служебным положением, чтобы «подстрекать» иностранные государства к вмешательству в выборы президента в США 2020 года. В документе утверждалось, что Трамп затеял все это, чтобы добиться своего переизбрания. Представители Белого дома назвали этот доклад «бредом подвального блогера», – сообщает rns.online.