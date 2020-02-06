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Американский парламент оправдал Трампа по делу об импичменте

6 февраля 2020, 13:59
Фото: pxhere.com
Сенат, на 2/3 состоящий из республиканцев, полностью оправдал Трампа по обвинениям в препятствовании деятельности конгресса и злоупотреблении властью.

5 февраля сенат США решил, что обвинения в адрес 45 президента Дональда Трампа, связанные с его отношениями с Украиной, беспочвенны.

В сентябре прошлого года спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила об инициации процедуры импичмента Трампа. Одним из поводов к нему стало то, что Дональд Трамп якобы пытался оказать давление на нынешнего украинского президента Зеленского. Американское издание The Washington Post написало, что Трамп требовал от Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына экс-вице-президента США Байдена. В свое время Хантер Байден был одним из членов совета директоров украинской компании Burisma Group, занимающейся газом.

Белому дому пришлось обнародовать стенограмму телефонных переговоров между Трампом и Зеленским. В беседе действительно были слова о сыне Джона Байдена. Трамп попросил Зеленского заняться делом Хантера Байдена. В свою очередь Зеленский обещал, что новый генеральный прокурор Украины Рябошапко рассмотрит данное дело. Также украинский президент попросил у Трампа больше данных по этому делу.

В декабре 2019 года демократы опубликовали итоговый доклад по импичменту. Трампа обвиняли в том, что он воспользовался служебным положением, чтобы «подстрекать» иностранные государства к вмешательству в выборы президента в США 2020 года. В документе утверждалось, что Трамп затеял все это, чтобы добиться своего переизбрания. Представители Белого дома назвали этот доклад «бредом подвального блогера», – сообщает rns.online.

#Новости#Ольга Земскова#Политика
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