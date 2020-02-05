YouTube заблокировал видео блогера Ильи Варламова о Перми

Ранее Варламов не раз судился со СМИ, которые незаконно использовали его фото. Блогер выигрывал суды с ВГТРК и «Первым каналом». Однако в феврале прошлого года Варламов разрешил СМИ и интернет-пользователям бесплатно использовать любые его фото, однако с указанием авторства.