YouTube заблокировал видео блогера Ильи Варламова о Перми

На своей странице в Facebook Липин написал, что Варламов без спроса использовал его фотографии в своем «пиар-видосике». Об этом пишет properm.ru.
В ноябре 2019 года Илья Варламов совместно с блогером Сергеем Мезенцевым сняли видеоролик «Двойное проникновение в Пермь», который успел набрать более 300 тысяч просмотров, прежде чем его заблокировал YouTube по жалобе фотографа Ильи Липина. Администрация сайта разблокирует видео, если Липин отзовет свою жалобу.
Ранее Варламов не раз судился со СМИ, которые незаконно использовали его фото. Блогер выигрывал суды с ВГТРК и «Первым каналом». Однако в феврале прошлого года Варламов разрешил СМИ и интернет-пользователям бесплатно использовать любые его фото, однако с указанием авторства.