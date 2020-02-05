Врач Стива Джобса рассказал о причинах невозможности его излечения

Врач пояснил, что другие специалисты рекомендовали Джобсу нутрициотерапию. В результате рак быстро распространился по организму пациента. Несмотря на то, что Джобс умел прислушиваться к себе, он не был врачом, поэтому выбрал неверную тактику лечения, добавил Агус.