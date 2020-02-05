Врач Стива Джобса рассказал о причинах невозможности его излечения

Он отметил, что пациент отказался от операции и от профилактики своего заболевания, сообщает газета «Известия».
Врач пояснил, что другие специалисты рекомендовали Джобсу нутрициотерапию. В результате рак быстро распространился по организму пациента. Несмотря на то, что Джобс умел прислушиваться к себе, он не был врачом, поэтому выбрал неверную тактику лечения, добавил Агус.
Однако благодаря медицине жизнь основателя Apple удалось продлить на шесть лет. Причем все эти годы он жил практически полноценной жизнью, а также успел попрощаться со всеми близкими, подчеркнул онколог.
Агус рассказал о том, что ежедневный прием низкой доли аспирина снижает риск развития опухоли минимум на 30%. Кроме этого, не стоит забывать о регулярных медицинских обследованиях, подытожил врач.