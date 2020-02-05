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Врач Стива Джобса рассказал о причинах невозможности его излечения

5 февраля 2020, 10:53
Фото: publicdomainpictures.net
Онколог Дэвид Агус рассказал журналистам издания Forbes о том, почему он не смог спасти основателя компании Apple Стива Джобса.

Он отметил, что пациент отказался от операции и от профилактики своего заболевания, сообщает газета «Известия».

Врач пояснил, что другие специалисты рекомендовали Джобсу нутрициотерапию. В результате рак быстро распространился по организму пациента. Несмотря на то, что Джобс умел прислушиваться к себе, он не был врачом, поэтому выбрал неверную тактику лечения, добавил Агус.

Однако благодаря медицине жизнь основателя Apple удалось продлить на шесть лет. Причем все эти годы он жил практически полноценной жизнью, а также успел попрощаться со всеми близкими, подчеркнул онколог.

Агус рассказал о том, что ежедневный прием низкой доли аспирина снижает риск развития опухоли минимум на 30%. Кроме этого, не стоит забывать о регулярных медицинских обследованиях, подытожил врач.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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