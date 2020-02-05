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В школах Башкирии из-за эпидемии объявлен карантин

5 февраля 2020, 10:40
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Роспотребнадзоре республики сообщили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе объявлен карантин. По словам руководителя отдела эпиднадзора регионального Роспотребнадзора Зухры Шагиевой, в настоящий момент из-за эпидемии закрыты еще 11 школ и один детский садик.

По последним данным роспотребнадзора, в регионе наблюдается повышение эпидемического порога и рост числа заболеваний ОРВИ и гриппом. В период с 27 января по 2 февраля в регионе заболели 27 469 человек, из них 69,8% – дети.

Ранее Медиакорсеть передавала, что ранее в республике на карантин были закрыты 29 групп детских садов и классов школ в самых разных районах республики: Дуванском, Белокатайском, Учалинском, Хайбуллинском и других районах, а также в Уфе, Салавате Агидели.

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