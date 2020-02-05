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В Башкирии разъяснили льготы по школьному питанию

5 февраля 2020, 15:39
Фото: Медиахолдинг1Mi
На бесплатное питание учеников начальной школы республика выделить 266 млн рублей.

Вице-спикер республиканского парламента Эльвира Аиткулова сообщила, что бесплатное горячее питание планируется организовать к концу 2023 года. К 1 сентября 2020 года оно будет организовано в тех школах, где созданы для этого условия.

Заместитель министра образования республики Альфия Галиева проинформировала, что сейчас бесплатное питание действует для детей из многодетных и малоимущих семей, а также детей с ограниченными возможностями. Ученики, которые относятся к первой категории, получают питание один раз в день – 57 тысяч детей, а 22 тысячи детей с ограниченными возможностями – два раза в день.

По ее словам, в 2020 году на льготное питание для учеников начальной школы из федерального бюджета будет выделено 73,33% от общего объема. Башкирия софинансирует 26,6%, что составляет более 266 млн рублей на период с 1 сентября по 31 декабря 2020 года.

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