В Башкирии разъяснили льготы по школьному питанию

Вице-спикер республиканского парламента Эльвира Аиткулова сообщила, что бесплатное горячее питание планируется организовать к концу 2023 года. К 1 сентября 2020 года оно будет организовано в тех школах, где созданы для этого условия.
Заместитель министра образования республики Альфия Галиева проинформировала, что сейчас бесплатное питание действует для детей из многодетных и малоимущих семей, а также детей с ограниченными возможностями. Ученики, которые относятся к первой категории, получают питание один раз в день – 57 тысяч детей, а 22 тысячи детей с ограниченными возможностями – два раза в день.
По ее словам, в 2020 году на льготное питание для учеников начальной школы из федерального бюджета будет выделено 73,33% от общего объема. Башкирия софинансирует 26,6%, что составляет более 266 млн рублей на период с 1 сентября по 31 декабря 2020 года.