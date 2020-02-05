В Башкирии разъяснили льготы по школьному питанию

Заместитель министра образования республики Альфия Галиева проинформировала, что сейчас бесплатное питание действует для детей из многодетных и малоимущих семей, а также детей с ограниченными возможностями. Ученики, которые относятся к первой категории, получают питание один раз в день – 57 тысяч детей, а 22 тысячи детей с ограниченными возможностями – два раза в день.