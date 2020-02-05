В Башкирии начальники колонии сами попадут за решетку за хищение 4,5 млн рублей

Следствию удалось установить, что в 2016 году начальник колонии, сговорившись с группой лиц, заключил с компанией «АСТЕЙС» договор о поставке для исправительной колонии 30 модулей для улучшения запуска двигателей стоимостью в 4,5 млн рублей. Кроме того, также договор на 80 тысяч рублей. При этом ни один из договор не был реальным и не был осуществлен – оборудование не закупалось, а средства были похищены и распределены между злоумышленниками.