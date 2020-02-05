В Башкирии начальники колонии сами попадут за решетку за хищение 4,5 млн рублей

Подробности рассказали в пресс-службе следственного комитета республики. 43-летнего бывшего начальника ФКУ «Исправительная колония № 7 Управления ФСИН по РБ», 35-летнего начальника отдела материально-технического обеспечения этой колонии и 34-летнего бывшего начальника отдела маркетинга и продаж АО «АСТЕЙС» обвинили в мошенничестве по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере.
Следствию удалось установить, что в 2016 году начальник колонии, сговорившись с группой лиц, заключил с компанией «АСТЕЙС» договор о поставке для исправительной колонии 30 модулей для улучшения запуска двигателей стоимостью в 4,5 млн рублей. Кроме того, также договор на 80 тысяч рублей. При этом ни один из договор не был реальным и не был осуществлен – оборудование не закупалось, а средства были похищены и распределены между злоумышленниками.
После возбуждения уголовного дела начальник колонии попытался скрыть данные о поставке оборудования и написал в полицию о том, что их якобы похитили. Однако полиции и следователям быстро удалось раскрыть замысел мужчины.
Вину свою никто из обвиняемых так и не признал.
В итоге каждому фигуранту уголовного дела дали 3 года лишения свободы в колонии общего режима.