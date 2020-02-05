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В 2020 году в Воронеже запустят новую подстанцию «Россетей»

5 февраля 2020, 18:20
Фото: rosseti.ru/press
В Воронежской области гендиректор «Россетей» Павел Ливинский проследил за ходом строительства новой подстанции на 110 кВ «Спутник», а также вместе с губернатором Александром Гусевым принял участие в открытии нового арт-объекта — стилизованной опоры ЛЭП «Маяк».

Ливинский назвал арт-объект подарком жителям Воронежа от энергетиков. Об этом пишут «Новые известия».

Строительство новой подстанции «Спутник» ведется в рамках программы «Цифровая трансформация — 2030». Энергообъект будет введен в эксплуатацию в 2020 году. В настоящее время подстанция уже оборудована всей необходимой техникой и находится на стадии пусконаладочных работ. Работа объекта будет осуществляться по принципу объединения региональных и муниципальных электросетевых активов, благодаря чему удастся установить долгосрочные тарифы и приступить к развитию дополнительных сервисов.

По словам Павла Ливинского, благодаря такому подходу уменьшатся эксплуатационные и инвестиционные расходы, а надежность электроснабжения повысится. Это пойдет на пользу всем категориям потребителей, так как улучшение качества услуг позволит сдерживать тариф на передачу и распределение электричества. Продавая клиентам новые услуги, удастся повысить энергоэффективность и в итоге сократить расходы на электроэнергию, отметил глава «Россетей».

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что результатом тесного сотрудничества региона с энергокомпанией стало заключение соглашения на установку долгосрочных тарифов на электроэнергию. Благодаря этому «Россети» в 1,5 раза увеличили ежегодную сумму инвестиций, направляемых в регион.

Визит завершился видеоконференцией, где Павел Ливинский в режиме онлайн принял участие в открытии центров управления сетями в Белгородской, Воронежской, Костромской и Тульской областях.

Глава «Россетей» заявил о важности реализации концепции «Цифровая трансформация — 2030», которая позволит перевести российские электросети на «цифру» и сделать их более безопасными и эффективными. Предполагается оборудовать энергообъекты современными каналами связи, чтобы следить за сетями в режиме онлайн и дистанционно изменять параметры. Благодаря системе интеллектуального видеонаблюдения подстанции и узлы связи будут защищены от несанкционированного проникновения на объекты.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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