В 2020 году в Воронеже запустят новую подстанцию «Россетей»

Строительство новой подстанции «Спутник» ведется в рамках программы «Цифровая трансформация — 2030». Энергообъект будет введен в эксплуатацию в 2020 году. В настоящее время подстанция уже оборудована всей необходимой техникой и находится на стадии пусконаладочных работ. Работа объекта будет осуществляться по принципу объединения региональных и муниципальных электросетевых активов, благодаря чему удастся установить долгосрочные тарифы и приступить к развитию дополнительных сервисов.