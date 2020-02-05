Уфимцев предупредили об опасности налипшего мокрого снега

МЧС опубликовал предупреждение об очередном капризе природы. По информации ведомства, сегодня в регионе наблюдается сильное отложение мокрого снега.
Спасатели уточнили, что налипший снег создает опасность – делает неразличимыми знаки сигнализации, действует своей тяжестью разрушающе на провода и деревья или приводит к иным неприятным последствиям
Жителей региона попросили принимать эти факторы во внимание и соблюдать меры предосторожности. В частности, не рекомендуется ходить под деревьями и проводами, перегружать проводку электроприборами.
Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва. При обнаружении обрыва линий электропередач, либо возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо,- теплосна, попросили в МЧС.