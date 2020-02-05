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Уфимцев предупредили об опасности налипшего мокрого снега

5 февраля 2020, 09:11
Фото: МЧС по Башкирии
В МЧС по Башкирии попросили соблюдать осторожность.

МЧС опубликовал предупреждение об очередном капризе природы. По информации ведомства, сегодня в регионе наблюдается сильное отложение мокрого снега.

Спасатели уточнили, что налипший снег создает опасность – делает неразличимыми знаки сигнализации, действует своей тяжестью разрушающе на провода и деревья или приводит к иным неприятным последствиям

Жителей региона попросили принимать эти факторы во внимание и соблюдать меры предосторожности. В частности, не рекомендуется ходить под деревьями и проводами, перегружать проводку электроприборами.

Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва. При обнаружении обрыва линий электропередач, либо возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо,- теплосна, попросили в МЧС.

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