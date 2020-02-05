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США снова угрожают санкциями в отношении СП-2

5 февраля 2020, 15:29
Фото: government.ru
Если Россия продолжит прокладку трубопровода «Северный поток – 2», то США могут принять новые санкции.

Немецкие журналисты получили из дипломатических источников информацию о том, что Конгресс США готовит новую порцию санкций в отношении «Северного потока – 2». От них могут пострадать европейские инвесторы проекта и даже те компании, которые высказали заинтересованность в получении российского газа по новой трубе.

Как сообщает rns.online, новый санкционный пакет может быть принят уже в этом месяце или в марте.

27 декабря министр энергетики России Александр Новак заявил, что «Газпром» самостоятельно достроит оставшуюся часть газопровода. Для этого будет использовано принадлежащее компании судно «Академик Черский».

#Новости#Ольга Земскова#Политика
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