США снова угрожают санкциями в отношении СП-2

Немецкие журналисты получили из дипломатических источников информацию о том, что Конгресс США готовит новую порцию санкций в отношении «Северного потока – 2». От них могут пострадать европейские инвесторы проекта и даже те компании, которые высказали заинтересованность в получении российского газа по новой трубе.