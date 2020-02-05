RT открывает проект #ПочтаПобеды для тех, кто желает лично поздравить ветеранов ВОВ

В преддверии Дня Победы миллионы россиян пишут слова благодарности ветеранам в социальных сетях. Это замечательно, но люди пережившие вторую мировую не видят этих слов. У нового проекта 2 задачи. Первая – рассказать молодежи о тех, кто воевал с гитлеровцами, пережил блокаду, освободил Европу и Азию. Вторая – доставить еще живущим ветеранам письма от благодарных потомков.