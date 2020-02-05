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RT открывает проект #ПочтаПобеды для тех, кто желает лично поздравить ветеранов ВОВ

5 февраля 2020, 10:32
Фото: Kremlin.ru
Накануне 75 годовщины Великой Победы RT запускает проект #ПочтаПобеды. Каждый желающий сможет написать несколько теплых слов тем, кто участвовал в самой страшной войне.

В преддверии Дня Победы миллионы россиян пишут слова благодарности ветеранам в социальных сетях. Это замечательно, но люди пережившие вторую мировую не видят этих слов. У нового проекта 2 задачи. Первая – рассказать молодежи о тех, кто воевал с гитлеровцами, пережил блокаду, освободил Европу и Азию. Вторая – доставить еще живущим ветеранам письма от благодарных потомков.

В течении месяцев, оставшихся до Праздника Великой Победы RT будет рассказывать истории о людях, воевавших на передовой и обеспечивавших приближение Победы в тылу. О тех, кто освобождал узников концлагерей, помогал партизанам и людям, бежавшим из гитлеровских лагерей смерти.

Написать несколько теплых слов ветеранам может любой человек, сообщает RT. Адрес, на который надо отправлять письмо для проекта #ПочтаПобеды: 111020 МОСКВА, УЛ. БОРОВАЯ 3/1. Видеообращение к ветеранам фронта и тыла можно отправить на электронную почту: poch[email protected]

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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