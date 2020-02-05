Россия завершила эвакуацию граждан из Китая

Граждан России и СНГ эвакуировали более чем из 10 городов на специальных автобусах. Их доставили в один из аэропортов Уханя, откуда они вылетели сперцейсами Воздушно-космических сил в ночь с 4 на 5 февраля.
Прибывшие из Китая россияне доставлены в Тюмень и будут размещены на двухнедельный карантин. Отмечается, что признаков заболевания нет ни у кого из них.
Всего эвакуировали 144 человека, из которых 128 являются гражданами РФ, а остальные - гражданами стран СНГ. Они обратились в российское посольство за помощью.