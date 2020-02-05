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Россия завершила эвакуацию граждан из Китая

5 февраля 2020, 10:45
Фото: pxhere.com
Посольство РФ в Китае завершило эвакуацию россиян и граждан стран СНГ из провинции Хубэй, в которой с декабря 2019 года стремительно нарастает заболеваемость коронавирусом.

Об этом стало известно 5 февраля, сообщает газета «Известия».

Граждан России и СНГ эвакуировали более чем из 10 городов на специальных автобусах. Их доставили в один из аэропортов Уханя, откуда они вылетели сперцейсами Воздушно-космических сил в ночь с 4 на 5 февраля.

Прибывшие из Китая россияне доставлены в Тюмень и будут размещены на двухнедельный карантин. Отмечается, что признаков заболевания нет ни у кого из них.

Всего эвакуировали 144 человека, из которых 128 являются гражданами РФ, а остальные - гражданами стран СНГ. Они обратились в российское посольство за помощью.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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