«Ребенок умер»: скончалась 7-летняя девочка из Уфы, родители которой погибли в ДТП

UfacityNews.ru со ссылкой на родственницу погибших Ирину Байкову сообщил, что в больнице скончалась 7-летняя девочка, которая стала третьей жертвой ДТП в Челябинской области.
Напомним, в аварию семья попала 31 января. В тот день столкнулись автомобили Kia Sorento и ВАЗ-2107. Семья находилась в отечественном авто. Родители ребенка скончались на месте происшествия, девочка попала в реанимацию в ашинской больнице.
На последнем оперативном совещании правительства передавали, что ее состояние было стабильно тяжелым. Транспортировка ребенка в Уфу была невозможна, поэтому в Челябинскую область выехали врачи из РДКБ. Сегодня девочку отключили от аппарата.