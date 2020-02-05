mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Ребенок умер»: скончалась 7-летняя девочка из Уфы, родители которой погибли в ДТП

5 февраля 2020, 12:48
Фото: из семейного архива
Малышка боролась несколько дней за свою жизнь, пару дней назад ее состояние оценивали, как тяжелое.

UfacityNews.ru со ссылкой на родственницу погибших Ирину Байкову сообщил, что в больнице скончалась 7-летняя девочка, которая стала третьей жертвой ДТП в Челябинской области.

Напомним, в аварию семья попала 31 января. В тот день столкнулись автомобили Kia Sorento и ВАЗ-2107. Семья находилась в отечественном авто. Родители ребенка скончались на месте происшествия, девочка попала в реанимацию в ашинской больнице.

На последнем оперативном совещании правительства передавали, что ее состояние было стабильно тяжелым. Транспортировка ребенка в Уфу была невозможна, поэтому в Челябинскую область выехали врачи из РДКБ. Сегодня девочку отключили от аппарата.

Материалы по теме
В Уфе мужчина оказался зажатым в автомобиле после ДТПЖуткое ДТП на М-5: молодые супруги из Уфы погибли на глазах у дочериВ Башкирии в ДТП на трассе скончалась на месте происшествия 43-летняя женщина
#Новости#ДТП#Дтп с погибшими#Алия Фатхиева#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48