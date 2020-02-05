Полезны ли ягоды годжи, асаи и семена чиа?

Чиа – растущее в Мексике травянистое растение. Его семена содержат большое количество кальция, фосфора и клетчатки. Содержание растительного белка в них доходит до 21%, сообщает rns.online, со ссылкой на экспертов Роскачества. Кроме этого в семенах довольно много магния, железа, присутствуют витамины A, B, B2, PP, а содержание полинасыщенных жирных кислот Омега-3 составляет 17 граммов на 100 граммов семян.
Семена чиа рекомендованы тем, кто хочет похудеть, из-за большого количества клетчатки. Она разбухает в желудке, создает ощущение сытости и эффективно чистит кишечник. Если же говорить о витаминах и микроэлементах, то в этом плане семена чиа можно заменить фруктами, орехами и другими продуктами. Например, В 19 орехах фундука содержится столько же железа, сколько в 15 граммах семян чиа. Омега-3 в большом количестве содержится в рыбе и тех же орехах, а кальций в кунжуте.
При этом, как отмечает доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина, семена чиа полезны для тех, кто хочет сбросить вес и помогают женщинам адаптироваться к менопаузе. Последнее происходит благодаря тому, что в них содержатся фитоэстрогены лигнаны.
Красные ягоды годжи пришли к нам из Гималаев. В них содержится 18 видов аминокислот, большое количество питательных веществ, витамины В, С, Е, бета-каротин и флавоноиды. Последние эффективно выводят токсины и жир из печени.
В привозимых из Бразилии ягодах асаи содержатся натрий, калий, фосфор, железо, медь, цинк и магний. В них довольно много витаминов А, В1, В2, В3, В6, D, Е. Также асаи содержат моно- и полинасыщеные жирные кислоты и другие важные для человека элементы.