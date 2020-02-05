Полезны ли ягоды годжи, асаи и семена чиа?

Семена чиа рекомендованы тем, кто хочет похудеть, из-за большого количества клетчатки. Она разбухает в желудке, создает ощущение сытости и эффективно чистит кишечник. Если же говорить о витаминах и микроэлементах, то в этом плане семена чиа можно заменить фруктами, орехами и другими продуктами. Например, В 19 орехах фундука содержится столько же железа, сколько в 15 граммах семян чиа. Омега-3 в большом количестве содержится в рыбе и тех же орехах, а кальций в кунжуте.