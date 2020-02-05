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«А у нас фонтан фекалий»: жители Уфы пожаловались на деликатную проблему в их доме

5 февраля 2020, 06:50
Фото: группа Проблемы Уфы и Республики Башкортостан
Как оказалось, дурнопахнущая проблема коснулась жителей здания главархитектуры города.

Жители дома, расположенного на улице Российской, 50 в Уфе, жалуются, что их затапливает фекалиями.

Информация об этом появилась в группе «Проблемы Уфы и Республики Башкортостан» Вконтакте. Обратившийся отмечает, что эта ситуация длится уже год, и не смотра на постоянные жалобы управляющая компания никак не наведет порядок.

«А у нас фонтан фекалий!!!!!Здание главархитектуры города!!! <...> УК не может привести в порядок систему канализации в подвале. Весь январь жители жалуются, подавали заявки в ЖЭУ, никакой реакции», – отмечается в комментарии.

Автор сообщил, что в квартирах жителей дома куча мелкой мошкары. Фотографии, по его словам, сделаны буквально на днях.

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