«А у нас фонтан фекалий»: жители Уфы пожаловались на деликатную проблему в их доме

Жители дома, расположенного на улице Российской, 50 в Уфе, жалуются, что их затапливает фекалиями.
Информация об этом появилась в группе «Проблемы Уфы и Республики Башкортостан» Вконтакте. Обратившийся отмечает, что эта ситуация длится уже год, и не смотра на постоянные жалобы управляющая компания никак не наведет порядок.
«А у нас фонтан фекалий!!!!!Здание главархитектуры города!!! <...> УК не может привести в порядок систему канализации в подвале. Весь январь жители жалуются, подавали заявки в ЖЭУ, никакой реакции», – отмечается в комментарии.
Автор сообщил, что в квартирах жителей дома куча мелкой мошкары. Фотографии, по его словам, сделаны буквально на днях.