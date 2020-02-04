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Ждем капремонт: в здании Ансамбля Гаскарова в Уфе зрители мерзнут и сидят в куртках

4 февраля 2020, 11:45
Фото: Kudago.com
В зале Ансамбля народного танца им. Файзи Гаскарова зрители и артисты жалуются на серьезные проблемы с отоплением.

Об этом Медиакорсети стало известно со слов зрителей еще в начале февраля.

«Я был в зале Файзи Гаскарова два раза 1 и 2 февраля 2020,- рассказывает уфимец Дамир Габбасов.

- Оба раза было очень холодно. В первый раз я сидел в рубашке и очень сильно замёрз, но многие знали, что там всегда холодно и не стали раздеваться. Во второй раз меня уже в гардеробе уговорили не сдавать верхнюю одежду, чему я очень признателен (я не пожалел). Насколько я знаю теперь, зимой в этом зале всегда холодно, а сама проблема — в крыше над залом. Там только профнастил без утепления.

Надо искать причину в том, кто и как построил крышу над залом Файзи Гаскарова при прошлой реконструкции лет 10-15 назад. В зале Башдрамы много раз бывал: было тепло», — рассказал Медиакорсети театральный критик.

По словам пресс-секретаря ансамбля Элизы Сынбулатовой, в Ансамбле, который располагается в здании Башдрамтеатра, уже давно ждут ремонта.

Здание Башдрамтеатра в Уфе. Красным отмечен местоположение зала Ф.Гаскарова.
Фото: KudaGo.com

«Здание было спроектировано таким образом, сейчас мы готовим документацию, для проведения капитального ремонта кровли. Ждем финансирования. Еще одна причина холода в зале заключалась в том, что спектакль сопровождался минимальным количеством светового оборудования по задумке художника света. Во время наших концертов мы работаем при полном свете, которое выделяет тепло. У нас и репетиция проходит при полном свете», - сообщила пресс-секретарь Ансамбля.

Ранее мы писали о том, что в УФАС приостановили отбор подрядчика капремонта Башдрамтеатра за 441 млн рублей. Заявитель, обратившийся в УФАС с жалобой, заявил, что в театре составили аукционную документацию таким образом, что в нем не определены график работ, генплан капремонта. До этого в ведомство уже жаловались на нарушения при проведении аукциона по выбору подрядчика для капремонта. Отметим также, что полный ремонт здания Башдрамтеатра, в котором также располагается концертный зал Ансамбля Файзи Гаскарова еще в 2019 году, в год столетия театра.

В настоящее время ремонт планируют завершить в первой половине этого года. Средства выделены в рамках госпрограммы «Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан». Значительная часть ремонтных работ — монтаж сценического освещения и звукового оборудования.

Здесь обещают поменять световое, звуковое оборудование, которое будет работать в программном обеспечении, а не в ручном режиме.

Важно уточнить, что речь идет только о капремонте самого Башдрамтеатра, но не часть здания, в котором расположен концертный зал знаменитых «гаскаровцев».

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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