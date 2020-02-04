Ждем капремонт: в здании Ансамбля Гаскарова в Уфе зрители мерзнут и сидят в куртках

- Оба раза было очень холодно. В первый раз я сидел в рубашке и очень сильно замёрз, но многие знали, что там всегда холодно и не стали раздеваться. Во второй раз меня уже в гардеробе уговорили не сдавать верхнюю одежду, чему я очень признателен (я не пожалел). Насколько я знаю теперь, зимой в этом зале всегда холодно, а сама проблема — в крыше над залом. Там только профнастил без утепления.