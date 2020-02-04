За сутки из столицы Башкирии вывезли 28 тысяч кубометров снега

В сообщении пресс-службы указывается, что на снежные полигоны всего за сутки вывезли более 28 тысяч кубометров. В среднем каждое учреждение города сделало по 200 рейсов. На обработку дорог против гололеда потратили 494 тонны противогололедных материалов.