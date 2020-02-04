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За сутки из столицы Башкирии вывезли 28 тысяч кубометров снега

4 февраля 2020, 08:37
Фото: Администрация Уфы
В мэрии Уфы отчитались, сколько вывезли снега за сутки и сколько спецтехники с сотрудниками трудилось на улице.

По информации муниципалитета, в чистке снега было задействовано 77 сотрудников коммунальных служб и 305 единиц техники.

В сообщении пресс-службы указывается, что на снежные полигоны всего за сутки вывезли более 28 тысяч кубометров. В среднем каждое учреждение города сделало по 200 рейсов. На обработку дорог против гололеда потратили 494 тонны противогололедных материалов.

Сегодня, 4 февраля уборку придомовых территорий начали в пять утра 164 единицы техники, к ним также присоединились почти 2,5 тысячи сотрудников. Власти также рассказали, что сегодня 121 бригада кровельщиков будет чистить снег с крыш жилых домов.

Напомним, в Уфе введен со вчерашнего дня режим чрезвычайной ситуации, сегодня все чиновники, включая Ульфата Мустафина, вышли на уборку улиц.

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