За сутки из столицы Башкирии вывезли 28 тысяч кубометров снега

По информации муниципалитета, в чистке снега было задействовано 77 сотрудников коммунальных служб и 305 единиц техники.
В сообщении пресс-службы указывается, что на снежные полигоны всего за сутки вывезли более 28 тысяч кубометров. В среднем каждое учреждение города сделало по 200 рейсов. На обработку дорог против гололеда потратили 494 тонны противогололедных материалов.
Сегодня, 4 февраля уборку придомовых территорий начали в пять утра 164 единицы техники, к ним также присоединились почти 2,5 тысячи сотрудников. Власти также рассказали, что сегодня 121 бригада кровельщиков будет чистить снег с крыш жилых домов.