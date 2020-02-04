В Уфе водители спасли школьный автобус из снежной западни

Как сообщили Медиакорсети очевидцы, данный автобус подвозит до школы детей из загородных поселков. Сегодня он забуксовал, и почти сразу возникла пробка из нескольких машин. В итоге автомобилисты вышли и помогли вытолкнуть автобус с детьми из снежной колеи.