В Уфе водители спасли школьный автобус из снежной западни

Сегодня, 4 февраля, в сложную дорожную ситуацию попал школьный автобус на перекрестке улицы Флотской и Школьного переулка в уфимском микрорайоне Цыганская поляна.
Как сообщили Медиакорсети очевидцы, данный автобус подвозит до школы детей из загородных поселков. Сегодня он забуксовал, и почти сразу возникла пробка из нескольких машин. В итоге автомобилисты вышли и помогли вытолкнуть автобус с детьми из снежной колеи.
Как сообщили синоптики, такие сложные погодные условия в Уфе сохранятся еще несколько дней. Напомним также, что вчера в Уфе власти были вынуждены объявить режим чрезвычайной ситуации.