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В Уфе водители спасли школьный автобус из снежной западни

4 февраля 2020, 04:10
Нештатная ситуация возникла возле столичной школы N34.

Сегодня, 4 февраля, в сложную дорожную ситуацию попал школьный автобус на перекрестке улицы Флотской и Школьного переулка в уфимском микрорайоне Цыганская поляна.

Как сообщили Медиакорсети очевидцы, данный автобус подвозит до школы детей из загородных поселков. Сегодня он забуксовал, и почти сразу возникла пробка из нескольких машин. В итоге автомобилисты вышли и помогли вытолкнуть автобус с детьми из снежной колеи.

Как сообщили синоптики, такие сложные погодные условия в Уфе сохранятся еще несколько дней. Напомним также, что вчера в Уфе власти были вынуждены объявить режим чрезвычайной ситуации.

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