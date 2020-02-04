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В удаленные уголки России грузы будут доставлять беспилотники

4 февраля 2020, 09:44
Фото: ru.m.wikipedia.org
В Минпромторге планируют потратить 94,1 миллион рублей для создания роботизированных беспилотных систем (БАС). Отмечается, что новые беспилотники будут применяться в гражданских целях.

Как сообщает News.ru, соответствующий документ уже разместили на официальном портале госзакупок.

Подчеркивается, что разработка проекта проводится в рамках госпрограммы «Развитие авиационной промышленности».

Специалисты Минпромторга утверждают, что новые беспилотные роботизированные аппараты позволят обеспечивать необходимыми средствами удаленные населенные пункты России. Кроме того, в новые разработки планируется внедрить искусственный интеллект, что позволит системам БАС самостоятельно определять препятствие и избегать его. предположительно, первые разработки представят уже к концу 2022 года.

По мнению сторонних экспертов, новые роботизированные система смогт обеспечить необходимыми средствами (медикаментами, продовольствием, спасательными средствами и пр.), удаленные населенные пункты, где отсутствует транспортное сообщение. Кроме того, новые беспилотники смогут доставлять почту и небольшие грузы.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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