В удаленные уголки России грузы будут доставлять беспилотники

Специалисты Минпромторга утверждают, что новые беспилотные роботизированные аппараты позволят обеспечивать необходимыми средствами удаленные населенные пункты России. Кроме того, в новые разработки планируется внедрить искусственный интеллект, что позволит системам БАС самостоятельно определять препятствие и избегать его. предположительно, первые разработки представят уже к концу 2022 года.