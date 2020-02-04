В Башкирии запустили программу строительства бассейнов

Три ФОКа с бассейнами планируется построить в Архангельском и Дуванском районах, а также в микрорайоне Шакша в Уфе; эти три объекта находятся на этапе проектирования. В Дуванском районе, в частности, в составе комплекса планируется предусмотреть ледовую площадку. Предполагается, что новый ФОК в Месягутово получит статус зонального спортивного центра северо-востока республики.