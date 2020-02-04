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В Башкирии запустили программу строительства бассейнов

4 февраля 2020, 11:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Программа предусматривает возведение в муниципалитетах 16 объектов.

Плавательные бассейны будут совмещены с физкультурно-оздоровительными комплексами. Для этого разработаны два типовых проекта: первый предполагает возведение двухэтажного ФОКа с бассейном на 4 — 6 дорожек и спортивным залом, во втором случае, кроме вышеперечисленного, также планируется сооружение рядом с комплексом ледового катка.

Уже получено положительное заключение госэкспертизы на проектно-сметную документацию двух объектов — в Кармаскалинском районе и в Межгорье. В ближайшее время здесь пройдут торги по определению подрядчика. Весной планируется начать строительство, завершить — во втором квартале 2021 года.

Три ФОКа с бассейнами планируется построить в Архангельском и Дуванском районах, а также в микрорайоне Шакша в Уфе; эти три объекта находятся на этапе проектирования. В Дуванском районе, в частности, в составе комплекса планируется предусмотреть ледовую площадку. Предполагается, что новый ФОК в Месягутово получит статус зонального спортивного центра северо-востока республики.

В рамках программы плавательные бассейны также появятся в Белокатайском, Благоварском, Благовещенском, Бакалинском, Калтасинском, Караидельском, Кигинском, Нуримановском, Стерлитамакском, Уфимском и Чекмагушевском районах.

Напомним, работы ведутся в рамках национального проекта «Демография».

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