В Башкирии запустили программу строительства бассейнов

Плавательные бассейны будут совмещены с физкультурно-оздоровительными комплексами. Для этого разработаны два типовых проекта: первый предполагает возведение двухэтажного ФОКа с бассейном на 4 — 6 дорожек и спортивным залом, во втором случае, кроме вышеперечисленного, также планируется сооружение рядом с комплексом ледового катка.
Уже получено положительное заключение госэкспертизы на проектно-сметную документацию двух объектов — в Кармаскалинском районе и в Межгорье. В ближайшее время здесь пройдут торги по определению подрядчика. Весной планируется начать строительство, завершить — во втором квартале 2021 года.
Три ФОКа с бассейнами планируется построить в Архангельском и Дуванском районах, а также в микрорайоне Шакша в Уфе; эти три объекта находятся на этапе проектирования. В Дуванском районе, в частности, в составе комплекса планируется предусмотреть ледовую площадку. Предполагается, что новый ФОК в Месягутово получит статус зонального спортивного центра северо-востока республики.
В рамках программы плавательные бассейны также появятся в Белокатайском, Благоварском, Благовещенском, Бакалинском, Калтасинском, Караидельском, Кигинском, Нуримановском, Стерлитамакском, Уфимском и Чекмагушевском районах.
Напомним, работы ведутся в рамках национального проекта «Демография».