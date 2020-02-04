В Башкирии официально представили нового руководителя Института развития образования

«На кафедре дошкольной педагогики и психологии Г.Р. Шафикова последние несколько лет руководит написанием магистерских диссертаций и подготовкой выпускных квалификационных работ. Конечно, эта работа оплачивается. Кроме этого, как представитель работодателя, она несколько раз была членом Государственной аттестационной комиссии, - уточнила начальник управления информационной политики БГПУ им. М. Акмуллы Ольга Столярова.