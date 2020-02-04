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В Башкирии официально представили нового руководителя Института развития образования

4 февраля 2020, 09:39
Фото: сайт Института развития образования
Азат Янгиров сменил Гульназ Шафикову, которая покинула пост 25 января.

Министр образования Башкирии Айбулат хажин представил сотрудникам исполняющего обязанности ректора Института развития образования Башкирии 3 февраля. Азат Янгиров уже приступил к исполнению своих обязанностей.

Новый руководитель родился в Свердловске, окончил с отличием экономический факультет БашГУ в 1999 году. В 2002 году окончил аспирантуру, в 2006 ему присвоили звание доцента. В 2018 стал директором Института стратегических исследований РБ.

Медиакорсеть сообщала о том, что экс-министр образования Башкирии Гульназ Шафикова покидает свой пост. Это место она заняла, после того, как рассталась с потом министра в 2018 году.

Сотрудники ИРО были против назначения Шафиковой и устраивали акцию протеста, писали петицию. Источники сообщали, чтоШафикова доводила служащих до слез, уволилось много сотрудников.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно, что Гульназ Радмиловна должна приступить к работе на кафедре дошкольной педагогики и психологии Башгоспедуниверситета. Однако сотрудники кафедры прокомментировали, что номинально она кафедру не покидала.

«На кафедре дошкольной педагогики и психологии Г.Р. Шафикова последние несколько лет руководит написанием магистерских диссертаций и подготовкой выпускных квалификационных работ. Конечно, эта работа оплачивается. Кроме этого, как представитель работодателя, она несколько раз была членом Государственной аттестационной комиссии, - уточнила начальник управления информационной политики БГПУ им. М. Акмуллы Ольга Столярова.

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