Украина готовит новые иски против России

По словам главы Министерства юстиции Украины Дениса Малюська, у Киева уже есть пять исков к Москве. Все претензии находятся на стадии определения принадлежности - может ли суд их рассматривать? Об этом пишет RNS.
Украина не намерена отступать. Власти страны продумывают обоснованность своих претензий. Возможно первые иски против России поступят в суд в ближайшем будущем, сказал Малюська.
Собеседник издания не стал уточнять суть новых претензий. Украинский политик объяснил свою позицию тем, что из РФ внимательно следят за происходящим. Сейчас официальный Киев собирает необходимые доказательства и готовит обоснования. Для Москвы это должно стать сюрпризом.