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Ученые выяснили степень влияния мелодии будильника на самочувствие

4 февраля 2020, 11:23
Фото: pexels.com
По мнению сотрудников Мельбурнского королевского технологического университета, мелодия, установленная на будильнике, сильно влияет на состояние организма и длительность пробуждения.

Ученые проводили исследование с участием 50 человек, сообщает газета «Известия». Участники эксперимента записывали свое состояние сразу после пробуждения.

Выяснилось, что человек быстрее просыпается и в целом чувствует себя лучше, если на будильнике звучит мелодичная музыка. Помимо этого, он реже испытывает чувство сонливости в течение дня. Противоположная ситуация наблюдалась в случае, если звуки будильника были резкими. При этом громкость звуков не влияла на самочувствие участников эксперимента.

Один из авторов исследования отметил, что резкие сигналы нарушают нормальную работу мозга в момент пробуждения. Именно это негативно влияет на самочувствие человека.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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