Ученые выяснили степень влияния мелодии будильника на самочувствие

Ученые проводили исследование с участием 50 человек, сообщает газета «Известия». Участники эксперимента записывали свое состояние сразу после пробуждения.
Выяснилось, что человек быстрее просыпается и в целом чувствует себя лучше, если на будильнике звучит мелодичная музыка. Помимо этого, он реже испытывает чувство сонливости в течение дня. Противоположная ситуация наблюдалась в случае, если звуки будильника были резкими. При этом громкость звуков не влияла на самочувствие участников эксперимента.
Один из авторов исследования отметил, что резкие сигналы нарушают нормальную работу мозга в момент пробуждения. Именно это негативно влияет на самочувствие человека.