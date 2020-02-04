Ученые выяснили степень влияния мелодии будильника на самочувствие

Выяснилось, что человек быстрее просыпается и в целом чувствует себя лучше, если на будильнике звучит мелодичная музыка. Помимо этого, он реже испытывает чувство сонливости в течение дня. Противоположная ситуация наблюдалась в случае, если звуки будильника были резкими. При этом громкость звуков не влияла на самочувствие участников эксперимента.