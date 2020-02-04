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Правительство Башкирии на повышение рождаемости думает направить более 83 млн рублей

4 февраля 2020, 16:30
Фото: Курултай Башкирии
План развития рождаемости в республике утвердили сегодня, 4 февраля.

На оперативном совещании с первым вице-премьером правительства Андреем Назаровым обсудили планы по увеличению рождаемости детей.

В пресс-службе правительства республики уточнили, что в 2018 году, как пример, родилось всего 47 010 детей, что на 2305 меньше уровня 2017 года. В 2019 же году за 11 месяцев показатель еще ниже – родившихся детей составило 38 690, что меньше числа родившихся по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 4720 младенцев.

По словам министра семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленары Ивановой, в республике планируется направить 83,2 млн рублей на применение ЭКО, криопереноса эмбрионов, доабортное консультирование женщин.

Кроме того, планируется начать бесплатное медобследование молодых пар, которые только-только вступили в брак.

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