Правительство Башкирии на повышение рождаемости думает направить более 83 млн рублей

На оперативном совещании с первым вице-премьером правительства Андреем Назаровым обсудили планы по увеличению рождаемости детей.
В пресс-службе правительства республики уточнили, что в 2018 году, как пример, родилось всего 47 010 детей, что на 2305 меньше уровня 2017 года. В 2019 же году за 11 месяцев показатель еще ниже – родившихся детей составило 38 690, что меньше числа родившихся по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 4720 младенцев.
По словам министра семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленары Ивановой, в республике планируется направить 83,2 млн рублей на применение ЭКО, криопереноса эмбрионов, доабортное консультирование женщин.
Кроме того, планируется начать бесплатное медобследование молодых пар, которые только-только вступили в брак.