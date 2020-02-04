Правительство Башкирии на повышение рождаемости думает направить более 83 млн рублей

В пресс-службе правительства республики уточнили, что в 2018 году, как пример, родилось всего 47 010 детей, что на 2305 меньше уровня 2017 года. В 2019 же году за 11 месяцев показатель еще ниже – родившихся детей составило 38 690, что меньше числа родившихся по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 4720 младенцев.