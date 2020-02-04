Министр образования Башкирии прокомментировал историю с обыском школьников в Уфе

Сегодня, 4 февраля, министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин в ответ на запрос Медиакорсети пояснил, что скандальные бланки заявлений об обыске детей отозваны.
По его сведениям, руководство уфимских школ, в которых накануне раздали детям (на подпись для родителей) заявления с разрешением на проведение обыска школьников, должно аннулировать заявления.
Такие же пояснения вчера дали и в администрации Уфы. Напомним, как сообщили вчера в мэрии, причиной появления таких заявлений явилось недавнее ЧП в школе в Нижегородке, в ходе которого ученица ударила ножом другую девочку. После этого в управлении образования Уфы на прошлой неделе провели совещание. На нем были даны рекомендации усилить меры безопасности в школах.
- Обсуждался также вопрос о проведении добровольных осмотров школьников в случаях острой необходимости. Однако все эти меры носили рекомендательный характер! – сообщили Медиакорсети в мэрии Уфы.
По словам представителей мэрии, бланки заявлений, наделавшие столько шума, были «инициированы самостоятельно школами».
Медиакорсеть следит за ситуацией.