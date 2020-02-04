Министр образования Башкирии прокомментировал историю с обыском школьников в Уфе

Такие же пояснения вчера дали и в администрации Уфы. Напомним, как сообщили вчера в мэрии, причиной появления таких заявлений явилось недавнее ЧП в школе в Нижегородке, в ходе которого ученица ударила ножом другую девочку. После этого в управлении образования Уфы на прошлой неделе провели совещание. На нем были даны рекомендации усилить меры безопасности в школах.