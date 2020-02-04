Лукашенко призвал белорусов мыть руки от коронавируса

Он также подчеркнул, что если власть «не пылит», это не означает, что в стране не занимаются решением проблемы. Также он обратил внимание, что многие стороны пытаются нажиться на коронавирусе и превратить Китайскую народную республику в изгоя на мировой арене. Им это не удастся.