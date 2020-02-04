Лукашенко призвал белорусов мыть руки от коронавируса

По мнению Лукашенко, белорусам стоит переживать об одном — о том, чтобы чаще мыть руки и реже обниматься на улицах городов с незнакомцами. «Все остальное — за Минздравом», — цитирует Лукашенко RNS.
Он также подчеркнул, что если власть «не пылит», это не означает, что в стране не занимаются решением проблемы. Также он обратил внимание, что многие стороны пытаются нажиться на коронавирусе и превратить Китайскую народную республику в изгоя на мировой арене. Им это не удастся.
При этом Лукашенко не стал отрицать реальную опасность заражения.
Напомним, в мире зафиксировано уже более 20 тысяч случаев заражения, от осложнений болезни умерли 425 человек.