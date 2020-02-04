Игорь Савельев: «Я — писатель-тролль»

— Пока только в том, что моя окололитературная жизнь оживилась — я стал бывать на каких-то тусовках, начал много печататься. В последние месяцы мои рассказы вышли в «Юности», «Октябре», сейчас готовится номер «Незнания», — впрочем, нельзя сказать, что это связано именно с переездом. Главное в этом ряду — конечно, книга, и здесь мне очень помогает то, что я в Москве. В Редакции Елены Шубиной очень активная команда, мы на связи каждый день. Чем ближе к выходу книги, тем больше мне надо участвовать в каких-то событиях, в том числе и очно. Будут презентации и прочее-прочее. Я не знаю, что бы я делал, если бы жил не в Москве в эти месяцы. Точнее, знаю: завязался бы в узел и летал туда-сюда — непонятно, на какие деньги и что бы я делал с работой. Но пару таких шансов я уже упустил в своей литературной жизни, и упускать этот точно бы не стал, чего бы мне это ни стоило.