Депутаты Башкирии поддержали введение «закона о тишине»

По словам вице-спикера башкирского парламента Константина Толкачева, проблема шумных соседей регулируется на региональном уровне. В будние дни жители домов должны соблюдать тишину с 23 до 7 часов в будни и с 23 до 9 часов в выходные и праздники. Однако принятие закона на федеральном уровне позволит усилить контроль, считает Толкачев.
Напомним, в Госдуме сейчас обсуждается ввести штрафы за нарушение общественного порядка в ночное время. Для физических лиц их размер составит от 5 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 150 тысяч рублей.
Константин Толкачев считает, что ограничение по шуму стоит распространить на определенные часы в дневное время. Он отметил, что поступает много соответствующих просьб,пишут в основном родители многодетных детей.