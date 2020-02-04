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Депутаты Башкирии поддержали введение «закона о тишине»

4 февраля 2020, 09:15
Фото: Курултай Башкирии
Башкирские депутаты считают, что инициатива наказывать ночных дебоширов рублем – здравая.

По словам вице-спикера башкирского парламента Константина Толкачева, проблема шумных соседей регулируется на региональном уровне. В будние дни жители домов должны соблюдать тишину с 23 до 7 часов в будни и с 23 до 9 часов в выходные и праздники. Однако принятие закона на федеральном уровне позволит усилить контроль, считает Толкачев.

Напомним, в Госдуме сейчас обсуждается ввести штрафы за нарушение общественного порядка в ночное время. Для физических лиц их размер составит от 5 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 150 тысяч рублей.

Константин Толкачев считает, что ограничение по шуму стоит распространить на определенные часы в дневное время. Он отметил, что поступает много соответствующих просьб,пишут в основном родители многодетных детей.

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