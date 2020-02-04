4240 живых подписей: голоса уфимцев против дельфинария передали в мэрию и Белый дом

Накануне активисты, выступающие против строительства дельфинария в Уфе и Уфимском районе, передали петицию и обращение против дельфинария в администрацию города и республики.
Активисты приложили письма с 4240 живыми подписями граждан, а также сообщили, что соответствующую петицию на сайте change.org подписали уже 89 тысяч человек.
«Эта цифра показывает, что еще больше людей знают об этой ситуации и всё больше людей против содержания в неволе морских млекопитающих, в том числе дельфинов, и их использования в любых целях, в том числе дельфинотерапии, на территории нашего города и республики.
Несмотря на попытку прикрыть под „благими намерениями“ строительство центра с использованием дельфинов для дельфинотерапии, которая не одобрена минздравом РБ, попытку организовать тайные общественные обсуждения в ГДК, не представив проект, никто из жителей не передумал менять свое мнение, а людей против стало еще больше.
Теперь мы ждем в течение 30 дней официального ответа и отказа от строительства любого объекта под любым названием с возможным использованием морских млекопитающих, в том числе дельфинов от мэра города Ульфата Мансуровича и главы РБ Радия Фаритовича», — заявила уфимка Евгения Коновалова.
Напомним, споры вокруг дельфинотерапии начались после скандальных общественных слушаний с участием представителей мэрии Уфы. Проект дельфинария, который изначально позиционировался, как развлекательный, встретив негодование общественности, переквалифицировался в научный абилитационный центр, где будут оказываться услуги дельфинотерапии. Однако никакой доказательной базы, что такой метод действует, приведен так и не был, ровно как до сих пор нет плана самого проекта.
Идея применения никем не изученного метода дельфинотерапии принадлежит врачу-неонатологу Файрузе Латыповой.
Ранее, напомним, вице-мэр Уфы Алина Сулейманова также признала, что метод дельфинотерапии научно никем не доказан, но «нашим детям он нужен»:
— Нет ни одной научной работы, которая доказывает, что дельфинотерапия реально помогает. Но, с другой стороны, если нет научных исследований, а мы не будем их проводить, то вообще, откуда они тогда возьмутся? Вот на это и будет абилитационный центр, который позволит изучать пока неизученный метод, — заявила Алина Сулейманова в прямом эфире «Эха Москвы в Уфе».
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