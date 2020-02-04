4240 живых подписей: голоса уфимцев против дельфинария передали в мэрию и Белый дом

— Нет ни одной научной работы, которая доказывает, что дельфинотерапия реально помогает. Но, с другой стороны, если нет научных исследований, а мы не будем их проводить, то вообще, откуда они тогда возьмутся? Вот на это и будет абилитационный центр, который позволит изучать пока неизученный метод, — заявила Алина Сулейманова в прямом эфире «Эха Москвы в Уфе».