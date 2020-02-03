Журналисты зафиксировали, как депутаты Госсобрания Башкирии голосуют за двоих

Журналистка портала Уфа1 Венера Хисамова опубликовала фото и видеофакты, которые были сделаны в ходе недавнего заседания Госсобрания-Курултая РБ.
Аккредитованных журналистов на таких заседаниях размещают на балконе второго этажа, откуда видно, чем занимаются на заседаниях народные избранники: многие «зависают» в своих смартфонах или планшетах, зачастую разглядывая там вовсе не пояснительные материалы к обсуждаемым темам.
Но еще больше изумила манера голосования депутатов. Часть из них отсутствовала на заседании, но при этом на табло высветились данные о явке всех 109 народных избранников. Более того – отсутствующие депутаты чудесным образом голосовали по рассматриваемым вопросам. Как оказалось, кнопки на пультах для голосования за них нажимали их соседи. Подтверждением тому служит видео, снятое журналисткой.
Пока представители Госсобрания РБ никак не прокомментировали данную информацию.
Медиакорсеть следит за ситуацией.