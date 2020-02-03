Журналисты зафиксировали, как депутаты Госсобрания Башкирии голосуют за двоих

Но еще больше изумила манера голосования депутатов. Часть из них отсутствовала на заседании, но при этом на табло высветились данные о явке всех 109 народных избранников. Более того – отсутствующие депутаты чудесным образом голосовали по рассматриваемым вопросам. Как оказалось, кнопки на пультах для голосования за них нажимали их соседи. Подтверждением тому служит видео, снятое журналисткой.