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В Уфе засняли, как по заснеженной дороге ползет бабушка

3 февраля 2020, 08:50
Жители Уфы распространили видеозапись, на которой видно, как пожилая женщина ползет по дороге, преодолевая препятствия в виде сугробов.

Свидетелями этой картины стали жители улицы Халтурина. Во дворе одного из дома пожилая женщина ползла посреди дороги по снегу. Примечательно, что очевидцы сняли на видео происходящее, но старушке, по крайней мере, во время записи никто не помог.

Местные рассказали, что пожилая женщина живет одна на Халтурина, 34. Автор ролика попросил соцработников обратить внимание на старушку и помочь ей.

Точная причина, по которой женщина решила пойти ползком неизвестно. Некоторые сослались на состояние ее здоровья, но большинство все же отметило, что по таким сугробам тяжело передвигаться даже здоровому человеку.

Медиакорсеть рассказывала, что сегодня замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов провел экстренное совещание о состоянии дорог, отругав за то, что много жалоб от жителей о том, что не чистятся дворы. Вчера же в ГИБДД по Уфе опубликовали релиз, в котором охарактеризовали ситуацию с уборкой снега, как плачевную.

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