В Уфе засняли, как по заснеженной дороге ползет бабушка

Медиакорсеть рассказывала, что сегодня замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов провел экстренное совещание о состоянии дорог, отругав за то, что много жалоб от жителей о том, что не чистятся дворы. Вчера же в ГИБДД по Уфе опубликовали релиз, в котором охарактеризовали ситуацию с уборкой снега, как плачевную.