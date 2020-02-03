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В Уфе весной начнут строить Дворец волейбола

3 февраля 2020, 04:55
Фото: glavarb.ru
Глава Башкирии на Матче звезд Ассоциации студенческого баскетбола заявил, что строить новый спортивный центр начнут уже этой весной.

В минувшие выходные в Уфе состоялся Матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола - 2020. Мероприятие посетили члены башкирского правительства, ветераны спорта, тренеры, гости из Москвы. На Матче звезд стало известно о создании собственной баскетбольной дружины для выступления в Студенческой суперлиге.

Радий Хабиров выразил уверенность, что Башкирия будет впредь плодотворно сотрудничать с Ассоциацией студенческого баскетбола России, отметив, что на площадках республики можно проводить соревнования любого уровня.

Кроме того, глава республики заявил о начале строительства нового спортивного центра в Уфе – волейбольного. Хабиров обозначил его как «Дворец волейбола». По его словам, это будет универсальный комплекс, который сможет принимать мероприятия самого разного масштаба.

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