В Уфе весной начнут строить Дворец волейбола

В минувшие выходные в Уфе состоялся Матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола - 2020. Мероприятие посетили члены башкирского правительства, ветераны спорта, тренеры, гости из Москвы. На Матче звезд стало известно о создании собственной баскетбольной дружины для выступления в Студенческой суперлиге.
Радий Хабиров выразил уверенность, что Башкирия будет впредь плодотворно сотрудничать с Ассоциацией студенческого баскетбола России, отметив, что на площадках республики можно проводить соревнования любого уровня.
Кроме того, глава республики заявил о начале строительства нового спортивного центра в Уфе – волейбольного. Хабиров обозначил его как «Дворец волейбола». По его словам, это будет универсальный комплекс, который сможет принимать мероприятия самого разного масштаба.