В Уфе родителей попросили дать согласие на обыск детей в школах

Сегодня, 3 февраля, в редакцию Медиакорсети обратились уфимцы, которых озадачили бланки заявлений, принесенные их детьми из школы. Суть заявлений сводилась к тому, что родители должны дать согласие на обыск детей с целью найти оружие, сигареты, алкоголь и прочие предметы, которые могут представлять опасность.
Есть информация о том, что бланки таких заявлений раздали в уфимских школах №№ 37, 51, 64, 69, 106, 114, 131, 160. Примечательно, что в разных школах образцы заявлений выглядят по-разному. Этот факт, скорее всего, следует расценивать, как прямое следствие устного указания, полученного директорами учебных заведений от вышестоящих инстанций – будь то столичное управление образования, либо министерство образования РБ.
- Нам объяснили, что данные меры безопасности принимаются после ЧП в школе в уфимской Нижегородке, где девочка принесла в школу нож и ударила им свою сестру, - пояснил Медиакорсети на анонимной основе один из педагогов.
Медиакорсеть попросила дать пояснения министра образования РБ Айбулата Хажина и вице-мэра Уфы Алину Сулейманову, курирующую деятельность образовательных учреждений. Однако на момент публикации оба они ответов не дали.
По мнению адвоката Рамиля Гизатуллина, с юридической точки зрения, идея с оформлением заявлений с согласием на проведение обыска детей вполне грамотная, поскольку форма заявления предполагает, что лицо добровольно при необходимости будет показывать содержимое личных вещей. Рискнем предположить, что насильно детей никто обыскивать не станет.
- Судя по всему, это такая вынужденная мера, которая, впрочем, все равно не гарантирует полную безопасность детей, поскольку здесь исключен человеческий фактор. Непонятен механизм: кто будет заниматься обысками? Если частная охрана при входе, то это обернется опозданиями детей в класс и прочими утренними эксцессами. Если педагоги в классе, то когда они будут это делать, в ущерб учебному времени? Если представители родительского комитета, то оно им надо? Будут ли этим людям материально компенсировать выполнение новых обязанностей? Вот в чем вопрос! – считает адвокат Рамиль Гизатуллин. - Скорее всего, все закончится тем, что детей будут осматривать выборочно, а потом, спустя пару месяцев, и вовсе прекратят это делать.
Медиакорсеть следит за ситуацией.