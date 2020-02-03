В Уфе родителей попросили дать согласие на обыск детей в школах

- Судя по всему, это такая вынужденная мера, которая, впрочем, все равно не гарантирует полную безопасность детей, поскольку здесь исключен человеческий фактор. Непонятен механизм: кто будет заниматься обысками? Если частная охрана при входе, то это обернется опозданиями детей в класс и прочими утренними эксцессами. Если педагоги в классе, то когда они будут это делать, в ущерб учебному времени? Если представители родительского комитета, то оно им надо? Будут ли этим людям материально компенсировать выполнение новых обязанностей? Вот в чем вопрос! – считает адвокат Рамиль Гизатуллин. - Скорее всего, все закончится тем, что детей будут осматривать выборочно, а потом, спустя пару месяцев, и вовсе прекратят это делать.